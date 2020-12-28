Какие продукты категорически нельзя есть при ангине [ Редактировать ]
Ангина - инфекционное заболевание, сопровождающееся острым воспалением в области небных миндалин или других лимфоидных образований.
Медики назвали продукты питания, которые могут навредить в процессе лечения этого заболевания, сообщает zdorovia.com.ua.
По словам специалистов, при ангине категорически нельзя есть жареное, жирное, грибы, бобовые, свежие твердые фрукты и овощи, острые лук и чеснок, специи и приправы, любые консервы и консервацию на основе уксуса, копченое, свежую выпечку, крепкие кофеиновые напитки.
Также на время следует забыть о газировке, сладостях с кремами, молоке, сыре, семенах и чипсах, а также попкорне - эти продукты могут усугубить воспаление.
В период лечения ангины медики также советуют избегать кислых и цитрусовых, красных и оранжевых аллергенных фруктов и ягод. Вместо них можно пить соки, разбавленные водой, смузи, компоты, а также нехолодное желе, кисели, муссы.
Еда во время болезни горла должна быть приготовлена на пару или отварная, чтобы не перегружать организм лишними жирами.
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