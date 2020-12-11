Здоровый кишечник - важный показатель хорошего иммунитета и крепкого организма человека. А как известно, рацион питания играет очень большую роль в здоровье органов. Эксперты рассказали о самых полезных продуктах для кишечника, передает newsyou.info.

Нездоровый кишечник вызывает сильный дискомфорт и делает организм уязвимым перед целым рядом заболеваний. Научно установлено, что от состояния кишечника зависит 70% иммунной системы. Кишечные бактерии взаимодействуют с нервной системой, воздействуют на процессы поглощения питательных веществ и жироотложения, продуцируют витамины, включая группу В и К.

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Также исследования показывают, что здоровая кишечная микрофлора помогает бороться с распространением в организме раковых клеток (в частности, рака молочной железы). В свою очередь, ученые-геронтологи утверждают, что именно микробы кишечника «определяют», какой будет продолжительность человеческой жизни.

Специалисты назвали самые полезные продукты для улучшения здоровья кишечника.

Натуральный йогурт. Этот ферментированный продукт полезен не только для пищеварительной системы, но и для сердца.

Чеснок. Продукт обладает противовоспалительными свойствами, вдобавок помогает контролировать уровень холестерина в организме.

Ягоды. Являясь богатым источником клетчатки и антиоксидантов, они оцениваются учеными как один из самых полезных продуктов для предотвращения воспалительных процессов в кишечнике.

Брокколи. Ее клетчатка способствует росту полезных кишечных бактерий.

Лук. Он обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами, и, оздоровляя пищеварительную систему, также укрепляет сердце, поддерживает иммунитет.

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