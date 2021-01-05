Во вторник, 5 января, стало известно о том, что "девушки Бонда" Тани Робертс жива. Сейчас она находится в критическом состоянии. Об этом сообщил агент и близкий друг актрисы Майк Пингел.

24 декабря Робертс упала в обморок на улице, выгуливая своих собак, получила серьезную травму и была доставлена в клинику Cedars-Sinai в Лос-Анжелесе. В воскресенье было ошибочно объявлено о ее смерти, и эта новость разлетелась по мировым СМИ.

Как сообщают американские СМИ, причиной ложного сообщения стало заявление партнера Тани Робертс Лэнса О'Брайана, предупрежденного врачами, что она быстро слабеет после полученной травмы и может умереть.

Он был рядом с ней в больничной палате, когда актриса протянула к нему руки, но закрыла глаза и затихла. Лэнс был так потрясен произошедшим, что, по его словам, решил, что она скончалась.

Лэнс вышел из палаты и сообщил о смерти своей гражданской супруги официальному представителю актрисы Майку Пингелу. Как заявил Пингел изданию TMZ, Лэнс сказал ему: "Она умерла у меня на руках".

Когда я держал ее в последние мгновения ее жизни, она открыла глаза. Я увидел ее прекрасные глаза в последний раз. У Тани были самые прекрасные глаза.

По словам Пингела, он так и не понял, почему Лэнс решил, что Таня Робертс скончалась, когда она могла просто заснуть или потерять сознание. Тем не менее Пингел выпустил пресс-релиз о кончине актрисе.

В понедельник врачи связались с Лэнсом О'Брайаном и сообщили о том, что Таня Робертс жива.

Напомним, ранее на 86 году жизни скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Валентин Гафт.

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