На 86 году жизни скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Валентин Гафт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу актера.

Стоит отметить, что о причинах смерти артиста пока ничего неизвестно.

Но, ранее Гафт перенес инсульт и был госпитализирован, его состояние медики оценивали как удовлетворительное. Позднее его супруга Ольга Остроумова сообщала о нормализации самочувствия артиста.

фото: kulturologia

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Также позже она отметила, что Гафт находится в стабильном состоянии.

Как ранее сообщалось, известного американского актера Джорджа Клуни госпитализировали после стремительного похудения.

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