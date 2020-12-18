В возрасте 75 лет умер английский актер Джереми Буллок, сыгравший Бобу Фетта во втором и третьем фильмах оригинальной трилогии "Звездных войн" - "Империя наносит ответный удар" (1980) и "Возвращение джедая" (1983). Об этом сообщает BBC.

Агент Буллока сообщил, что он долгое время страдал от болезни Паркинсона. У него остались жена, трое сыновей, три внука и десять правнуков.

Создатель "Звездных войн" Джордж Лукас планировал сделать Фетта второстепенным персонажем, но тот неожиданно стал популярен у зрителей. Несмотря на эпизодическую роль в фильме "Империя наносит ответный удар", были написаны романы, созданы комиксы и фан-сайты. Редчайшую статуэтку Бобы Фетта в 2019 году продавали за рекордные $500 тыс.

Джереми Буллок также сыграл в продолжении киновселенной "Звездных войн" - "Месть ситхов" (2005). Там он исполнил эпизодическую роль капитана Джеремока Колтона. Также он играл в фильме "Осьминожка" (1983) о Джеймсе Бонде и в культовом сериале "Доктор Кто".

В конце октября 2020 года умер британский актер Шон Коннери, сыгравший Джеймса Бонда и бывший партнером Буллока по съемочной площадке.

За последние время ушла из жизни целая плеяда популярных артистов советского времени (Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Александр Немченко, Светлана Обидина, Борис Плотников, Нина Иванова) и западных актеров и режиссеров (Ким Ки Дук, Томми Листер, Джерри Стиллер, Ирфан Кхан).