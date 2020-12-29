В понедельник, 28 декабря, умер экс-вокалист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня" Владимир Ефименко. Об этом сообщается на Instagram-страничке коллектива.



Артист ушел из жизни в возрасте 66 лет.

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"Дорогой наш друг! Спасибо тебе за все, что ты сделал для всех нас! Твои песни давно стали народными и навсегда вошли в "золотой фонд" российской культуры! Вечная память тебе! Ты всегда будешь жить в наших сердцах! Царствие тебе Небесное, вечный покой, и пусть земля тебе будет пухом наш добрый Володя!", - говорится в сообщении.



В вокально-инструментальном ансамбле "Лейся, песня" Ефименко проработал 4 года. В то время ВИА был одним из ведущих эстрадных групп в СССР. Вокалист впервые исполнил композиции "Обручальное кольцо", "Родная земля" и "Прощай".

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