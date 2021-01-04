В возрасте 65 лет умерла американская актриса, модель и секс-символ начала 80-х годов Таня Робертс, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство". Об этом сообщил портал TMZ.

Как рассказал представитель актрисы, в канун Рождества Таня Робертс упала, когда гуляла со своими собаками. Вернувшись домой, она потеряла сознание, после чего ее экстренно госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Но несмотря на все усилия врачей, состояние актрисы не улучшалось и она скончалась.

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Самые известные роли актрисы:

Фильм "Вид на убийство" (1985), где ее партнером был Роджер Мур, исполнивший роль Джеймса Бонда.

Фильм "Повелитель зверей", "Шина - королева джунглей" и "Почти беременна".

Стоит отметить, что на ее счету Робертс 41 актерская работа, начиная с 70-х годов.

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Она также снялась в смелых приключенческих фильмах в жанре фэнтези, таких как:

"Шина" и "Повелитель зверей"

Также в нескольких непристойных комедиях, слэшерах и боевиках / эротических B-фильмах, таких как:

"Грехи желания"

"Правовой тендер"

"Глубоко в глубине души"

"Внутреннее святилище"

"Ночные глаза"

"Любимые смертные грехи" и "Туристическая ловушка"

Стоит отметить, что лучше всего ее запомнили как мать Донны Пинчиотти, Мидж, из "Шоу 70-х".

Помимо успешной актерской карьеры Таня Робертс была успешной моделью. Она позировала для известного журнала Playboy и снималась в разных телевизионных рекламных роликах.

Она была замужем за Барри Робертсом за несколько лет до его смерти в 2006 году. У них не было детей. У Тани остались ее нынешний муж Лэнс и ее сестра Барбара Чейз.

Напомним, ранее на 86 году жизни скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Валентин Гафт.

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