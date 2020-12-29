Во вторник утром, 29 декабря, в парижской больнице скончался французский модельер Пьер Карден. Ему было 98 лет. О смерти модельера сообщило агентство France Press.

Пьер Карден был десятым ребенком. В подростковом возрасте вместе с родными переехал из Италии во Францию.

Свою карьеру он начал как театральный художник.

В 1946 году создал костюмы для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище".

С 1947 по 1950 год работал в ателье у Кристиана Диора, после чего открыл собственный дом моды.

В 1960-е годы его футуристические проекты потрясли весь мир.

Представительства его модного дома открыты более чем в 100 странах.

Кутюрье на протяжении жизни активно сотрудничал с Советским Союзом. Карден впервые приехал в СССР в 1963 году. В 1960-е он работал с советскими театрами и создавал костюмы для их постановок.

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