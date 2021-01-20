Новоизбранный президент Джо Байден объявил о выдвижении доктора Рэйчел Левин на должность помощника министра здравоохранения США – одного из участников своей команды.

Если кандидатуру утвердят, то Левин войдет в историю, как первый открытый трансгендер, который займет федеральный пост.

"В качестве помощника министра здравоохранения Левайн будет курировать ключевые офисы и программы общественного здравоохранения, ряд президентских и секретарских консультативных комитетов и 10 региональных офисов здравоохранения по всей стране, также корпус Службы общественного здравоохранения США", - сообщается на веб-сайте Министерства здравоохранения.

“She is a historic and deeply qualified choice to help lead our administration’s health efforts.” @JoeBiden



Congratulations @SecretaryLevine! https://t.co/h11wB7TSKW — GLAAD (@glaad) January 19, 2021

63-летняя Левин ранее являлась министром здравоохранения штата Пенсильвания. Она также является практикующим педиатром, профессором педиатрии и психиатрии в Медицинском колледже штата Пенсильвания и президентом Ассоциации государственных и территориальных органов здравоохранения.

Избранный президент Джо Байден написал в официальном заявлении своей переходной группы, что Левин – "исторический и очень квалифицированный выбор", который возглавит планы администрации в области здравоохранения во время пандемии и после нее.

Назначение Левин на должность помощника министра здравоохранения последовало за предыдущими заявлениями Байдена о том, что защита ЛГБТ сообщества будет включена в его первые действия на посту президента – заметный отход от предыдущей консервативной политики администрации.

Избранный президент Джо Байден будет примет присягу и должность президента США сегодня, 20 января.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Байден спрогнозировал рекордную смертность в США. Также Байден в прямом эфире вакцинировался от коронавируса.