Новоизбранный президент Джо Байден объявил о выдвижении доктора Рэйчел Левин на должность помощника министра здравоохранения США – одного из участников своей команды.

Если кандидатуру утвердят, то Левин войдет в историю, как первый открытый трансгендер, который займет федеральный пост.

"В качестве помощника министра здравоохранения Левайн будет курировать ключевые офисы и программы общественного здравоохранения, ряд президентских и секретарских консультативных комитетов и 10 региональных офисов здравоохранения по всей стране, также корпус Службы общественного здравоохранения США", - сообщается на веб-сайте Министерства здравоохранения.

“She is a historic and deeply qualified choice to help lead our administration’s health efforts.” @JoeBiden



Congratulations @SecretaryLevine! https://t.co/h11wB7TSKW