Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец 2020 года составил 2 551,94 млрд грн или 90,26 млрд долл., что в долларовом эквиваленте на 5,9 млрд долл., или 6,99% больше, чем в 2019 году.

По оперативным данным, по состоянию на 31 декабря 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 551,94 млрд грн или 90,26 млрд долл. США, в том числе:

государственный и гарантированный государством внешний долг - 1 518,93 млрд грн (59,52% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 53,72 млрд долл. США;

государственный и гарантированный государством внутренний долг - 1 033,00 млрд грн (40,48%) или 36,53 млрд долл. США.

В течение декабря 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 153,64 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 6,01 млрд долл. США.

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