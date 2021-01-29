Институт демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАНУ провел оценку уровня состояния граждан Украины по итогам 2020 года. Выяснился неприятный факт – уровень бедности украинцев достиг 51%. Об этом заявила в интервью LIGA.net директор института Элла Либанова.

Оценка была составлена на основе двух разных расчетов прожиточного минимума в стране – официальном и фактическом. Официально в Украине прожиточный минимум по состоянию на средину 2020 года установлен на уровне 3845 гривен. В то же время фактический прожиточный минимум, которым оперирует Минсоцполитики, гораздо ниже и составляет 2027 грн.

"Это оценка по последним данным Госстата о доходах и потреблении, по которым мы ведем мониторинг. Сейчас этот показатель, вероятно, выше", – уточнила Либанова.

Причиной увеличения бедности в 2020 году называют коронавирус и сопутствующий его карантин в стране, поскольку из-за него граждане внезапно потеряли свой доход в связи с сокращением рабочих мест и закрытием предприятий без компенсации на время локдауна.

В то же время Либанова отметила характерные особенности бедных людей в Украине:

отсутствие высшего образования (уровень бедности среди граждан с высшим образованием – 11%, среди граждан только со средним образованием – 29%);

работа с неполным рабочим днем или неделей;

минимальная зарплата (около 6000 грн);

многодетные семьи.

Читайте также Бедность усилилась: на что украинцам больше всего не хватает денег

"Даже по низким украинским стандартам двое работающих родителей, получающих минималку, не в состоянии обеспечивать двух детей. Рождение второго ребенка создает дополнительный риск бедности для семей. В Украине бедствуют почти все многодетные семьи", - отметила Либанова.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Украине уменьшилась средняя зарплата. Также мы показывали, как выглядит бедность в разных странах мира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.