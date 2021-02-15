В Киеве проходит спецоперация по задержанию банды наркоторговцев [ Редактировать ]
В понедельник, 15 февраля, в Киеве проходит спецоперация по задержанию этнической банды наркоторговцев. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Оперативники и бойцы спецподразделений столичной полиции получили информацию, что группа лиц причастна к сбыту наркотиков на территории Киева.
"В настоящее время проводится специальная полицейская операция для задержания участников преступной группировки... Устанавливаются все участники незаконных сделок", - заявили в министерстве.
Деталей спецоперации правоохранители не раскрывают, но обещают в ближайшее время предоставить больше информации о ней.
"Продолжаются неотложные следственные действия. Детали спецоперации будут предоставлены позже", - отметили в МВД.
Ранее мы писали о том, что одесские таможенники изъяли наркотики на 12 млн долларов. Наркотики находились в контейнере с бананами, который прибыл из Южной Америки и следовал транзитом в Республику Молдова с последующим перемещением в Европу.
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