Курс биткоина может вырасти до $100 тысяч - прогноз экспертов [ Редактировать ]
Источник: Pexels
Сегодня курс биткоина побил свой собственный рекорд, установив цену в 50 тысяч долларов за один BTC.
На его курс повлияли трейдеры и инвесторы, которые продолжают покупать биткойн, демонстрируя уверенность в этой криптовалюте. Масла в огонь популярности подлил Илон Маск, инвестировав в "крипту" 1,5 миллиарда долларов, что подстегнуло к ее росту.
Не в последнюю очередь ценность биткоина также повышается из-за сложности с ее добычей, ведь для "майнинга" требуются все более мощные компьютеры и фермы. Недавно майнеры из Китая даже начали скупать ноутбуки, чтобы активнее добывать биткоины и Ethereum.
Трудно сказать, каким будет курс биткоина к концу 2021 года. Однако аналитики утверждают, что дальнейший рост неизбежен.
"Вероятно, что курс превысит 100 тысяч долларов за монету BTC. На протяжении многих лет люди неуклонно теряли веру в свои государственные валюты, а денежно-кредитная политика, вызванная экономическим воздействием коронавируса, только ускорила это падение", - заявил Сергей Назаров, соучредитель блокчейн-проекта Chainlink.
Курс биткоина 16 февраля 2021 года
Биткойн вырос более чем на 300% в 2020 году. За последние три месяца с момента преодоления отметки в 20 тысяч долларов – стоимость актива выросла почти на 75%.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Mastercard объявили о поддержке криптовалют. Также мы рассказывали, сколько стоит и приносит майнинг биткойнов.
по теме
Илон Маск, который вчера инвестировал 1,5 миллиарда долларов в виртуальную валюту и планирует официально принимать криптовалюту в качестве оплаты за электромобили Tesla
Корпорация финансовых услуг не указала, какие цифровые активы она будет использовать на начальном этапе, но отметила, что они будут "очень внимательны" к тому, какие криптовалюты выберут
Майнинг биткойнов требует больше энергии, чем потребляет Аргентина. Таким количеством электроэнергии можно было бы питать все чайники Великобритании на протяжении 27 лет. При этом столько же электроэнергии потребляют включенные в сеть, но недействующие домашние приборы в США
В понедельник, 8 февраля, биткойн подскочил до рекордного уровня
Криптовалюта Ethereum второй раз за неделю установила новый рекорд