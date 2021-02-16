Что будет с биткоином в 2021 году? Источник: Pexels

Сегодня курс биткоина побил свой собственный рекорд, установив цену в 50 тысяч долларов за один BTC.

На его курс повлияли трейдеры и инвесторы, которые продолжают покупать биткойн, демонстрируя уверенность в этой криптовалюте. Масла в огонь популярности подлил Илон Маск, инвестировав в "крипту" 1,5 миллиарда долларов, что подстегнуло к ее росту.

Не в последнюю очередь ценность биткоина также повышается из-за сложности с ее добычей, ведь для "майнинга" требуются все более мощные компьютеры и фермы. Недавно майнеры из Китая даже начали скупать ноутбуки, чтобы активнее добывать биткоины и Ethereum.

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Трудно сказать, каким будет курс биткоина к концу 2021 года. Однако аналитики утверждают, что дальнейший рост неизбежен.

"Вероятно, что курс превысит 100 тысяч долларов за монету BTC. На протяжении многих лет люди неуклонно теряли веру в свои государственные валюты, а денежно-кредитная политика, вызванная экономическим воздействием коронавируса, только ускорила это падение", - заявил Сергей Назаров, соучредитель блокчейн-проекта Chainlink.

Курс биткоина 16 февраля 2021 года

Биткойн вырос более чем на 300% в 2020 году. За последние три месяца с момента преодоления отметки в 20 тысяч долларов – стоимость актива выросла почти на 75%.

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