Украинские военные погибли при пожаре в блиндаже [ Редактировать ]
В одном из подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского произошел пожар, в результате которого погибли трое украинских военнослужащих.
Об этом сообщается на странице 58-й ОМПБр в Facebook.
Пожар произошел 20 февраля, однако тела погибших обнаружили лишь 22 февраля во время завершения работ по разборке конструкции блиндажа.
"Обнаружены тела двух военнослужащих, которые предположительно находились в блиндаже во время пожара. Идентификация тел будет проведена после ДНК-экспертизы. Третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где сегодня, к сожалению, от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка военной службой правопорядка ВС Украины и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.
ОМПБр - военное соединение мотопехотных войск в составе Сухопутных войск ВСУ. Базируется в городе Конотоп Сумской области.
Ранее сообщалось, что украинская армия понесла на Донбассе новые потери. Боевики атаковали позиции 72-й бригады имени Черных Запорожцев в районе шахты Бутовка.
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