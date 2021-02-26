В Украине теперь можно проверить "биографию" авто до покупки - сервисные центры МВД имеют онлайн-сервис по проверке автомобилей по VIN-коду.

Напоминание об этом появилось на странице Министерства внутренних дел в Facebook.

Проверить авто можно в электронном кабинете водителя. Онлайн-сервис позволяет узнать всю "биографию" автомобиля, который вы желаете в будущем приобрести. При этом предлагаются как бесплатные, так и платные функции, связанные с проверкой автомобилей.

Информация, которую можно узнать бесплатно: последняя операция, дата последней регистрации, ее место (ТСЦ МВД), марка и модель, номерной знак, тип и назначение, год выпуска, объем двигателя, тип топлива, цвет, количество сидячих мест, масса без нагрузки и полная масса.

Платно - дата первой регистрации, количество владельцев, наличие отягощений, прохождение обязательного технического контроля, наличие обязательной страховки, количество ДТП, особые отметки.

Ранее мы писали о том, что Министерство экономики опубликовало список автомобилей, владельцы которых обязаны заплатить ежегодный транспортный налог в 2021 году.

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