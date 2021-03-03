И.о. директора ГП "Украэрорух" Андрей Ярмак увеличивал себе заработную плату, несмотря на глубочайший финансовый кризис предприятия. Об этом свидетельствуют электронные декларации чиновника.

К примеру, если заработная плата Ярмака в декабре 2019 года составляла 143 517 грн. в месяц.

То в феврале 2020 года - уже 210 000 грн в месяц.

В марте 2020 года - также 210 000 грн.

Личные заработки Ярмак увеличивал на фоне сокращения высококвалифицированных сотрудников, падениия доходности предприятия на 67% и роста убытков. По итогам трех кварталов 2020 года они достигли более 1 млрд грн, говорится в отчете StateWatch.

Согласно нормативным документам "Украэроруха", увеличение заработной платы руководителя возможно только в случае роста доходности предприятия.

По данным издания "Апостроф", сегодня, 3 марта, транспортный комитет ВР рассмотрит вопрос увольнения и.о.директора Андрея Ярмака и потребует соответствующего решения от министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Помимо неэффективности и непрофессионализма, в которых обвиняют Ярмака на основании финансовых показателей ГП, депутаты также уверены в его незаконном назначении.

"Основания полагать, что Ярмак назначен незаконно в том, что он не имеет минимально необходимого опыта работы на руководящих должностях. Согласно законодательству, этот срок должен составлять не менее 5 лет, в то время, как у Ярмака такого опыта - меньше года.

Вопрос о причинах, по которым министр Криклий пошел при назначении и.о. директора "Украэроруха" на превышение служебных полномочий и вероятно должностное преступление, профильный комитет ВР также намерен досконально изучить", - сообщало издание.