Год пандемии: как Украина переживает коронавирус [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 11 марта, прошел ровно год с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения признала всемирное распространение коронавируса SARS CoV 2 и объявила о пандемии коронавируса.
За этот год:
- в Украине коронавирус обнаружили у 1 425 522 человек,
- выздоровели за это время 1 210 246 человек,
- умерли от коронавируса 27 685.
- методом ПЦР было проведено 7 235 711 тестирований.
На данный момент, согласно статистике, в стране болеет 187 591 жителей.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский 11 марта на своей странице в Twitter ко дню начала пандемии коронавируса заявил, что человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее.
Год назад Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За это время человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее. Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус, я уверен, что вакцинация и соблюдение правил карантина помогут всем нам вернуться к привычной жизни.
Рік тому @WHO оголосила пандемію #коронавірусу. За цей час людство отримало колосальний спільний досвід і стало сильнішим. @DrTedros, упевнений, вакцинація та дотримання правил карантину допоможуть усім нам повернутися до звичного життя.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 11, 2021
Смотрите также последнюю статистику по заболеваемости в стране.
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