С коронавирусом за минувшие сутки госпитализированы 4250 украинцев Источник: Ивано-Франковская ОГА

За минувшие сутки, 10 марта, в Украине зафиксировано 9084 новых случаев COVID-19, 262 человека скончались от коронавируса. Об этом сообщил в соцсети министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников. Госпитализированы 4250 человек, 5330 - выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 853 случая;

Винницкая область - 659;

Волынская область - 171;

Днепропетровская область - 339;

Донецкая область - 276;

Житомирская область - 384;

Закарпатская область - 463;

Запорожская область - 249;

Ивано-Франковская область - 533;

Киевская область - 510;

Кировоградская область - 68;

Луганская область - 67;

Львовская область - 600;

Николаевская область - 143;

Одесская область - 588;

Полтавская область - 358;

Ровенская область - 267;

Сумская область - 185;

Тернопольская область - 355 случаев

Харьковская область - 558;

Херсонская область - 44;

Хмельницкая область - 507;

Черкасская область - 254;

Черновицкая область - 587;

Черниговская область - 66.

Напомним, что в Офисе президента дали прогноз, когда вакцина Pfizer появится в Украине.