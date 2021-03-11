Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости по областям [ Редактировать ]
Источник: Ивано-Франковская ОГА
За минувшие сутки, 10 марта, в Украине зафиксировано 9084 новых случаев COVID-19, 262 человека скончались от коронавируса. Об этом сообщил в соцсети министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников. Госпитализированы 4250 человек, 5330 - выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев - 853 случая;
- Винницкая область - 659;
- Волынская область - 171;
- Днепропетровская область - 339;
- Донецкая область - 276;
- Житомирская область - 384;
- Закарпатская область - 463;
- Запорожская область - 249;
- Ивано-Франковская область - 533;
- Киевская область - 510;
- Кировоградская область - 68;
- Луганская область - 67;
- Львовская область - 600;
- Николаевская область - 143;
- Одесская область - 588;
- Полтавская область - 358;
- Ровенская область - 267;
- Сумская область - 185;
- Тернопольская область - 355 случаев
- Харьковская область - 558;
- Херсонская область - 44;
- Хмельницкая область - 507;
- Черкасская область - 254;
- Черновицкая область - 587;
- Черниговская область - 66.
Напомним, что в Офисе президента дали прогноз, когда вакцина Pfizer появится в Украине.
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