Другий день антирекорди. За минулу добу зафіксовано ще більше смертей від COVID-19 - 342 людини.

А ще рекордним є кількість госпіталізованих майже 5,5 тисяч. Загалом напередодні захворіли понад 14 тисяч людей. Одужало удвічі менше. Найбільший приріст хворих у столиці. Лідирують також Одеська, Хмельницька та Львівська області.

Найменше інфікованих у Чернігівській. Також зростають темпи імунізації. За минулу добу щеплено 15 тисяч людей.

Ірина Микичак, заступник міністра охорони здоров'я України: