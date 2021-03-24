В Україні другий день поспіль фіксують коронавірусні антирекорди [ Редактировать ]
Другий день антирекорди. За минулу добу зафіксовано ще більше смертей від COVID-19 - 342 людини.
А ще рекордним є кількість госпіталізованих майже 5,5 тисяч. Загалом напередодні захворіли понад 14 тисяч людей. Одужало удвічі менше. Найбільший приріст хворих у столиці. Лідирують також Одеська, Хмельницька та Львівська області.
Найменше інфікованих у Чернігівській. Також зростають темпи імунізації. За минулу добу щеплено 15 тисяч людей.
Ірина Микичак, заступник міністра охорони здоров'я України:
Серед лідерів вакцинації в нас знаходяться, це понад 9 тисяч щеплень від початку кампанії, серед лідерів є Дніпропетровська область, де вакциновано від початку компанії 9179 осіб, Донецька область - 9214, Київська область - 9219, найнижче в Чернігівській області - 2956 осіб вакциновано.
по теме
Майже 8 тисяч українців захворіли на коронавірус попередньої доби. Померли - 157 людей. Найбільше нових інфікувань на Львівщині, Одещині, Житомирщині, Київщині та Вінниччині
За добу щепили трохи більше 2 тисяч людей - такі дані оприлюднили у МОЗ
COVID-19 в Україні: кількість хворих зростає шаленими темпами
Вакцинація від коронавірусу в Україні відбувається втричі повільніше, ніж планували у МОЗ
10 057 нових інфікувань на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 194 людини померло, майже 5 тисяч одужали - повідомляють у МОЗі