Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер написал автобиографическую книгу "Прекрасные вещи" (Beautiful Things), которая поступит в продажу 6 апреля. Выдержки из мемуаров опубликовала газета The Washington Post.

В своей книге Хантер Байден пишет, что, лучше бы не начинал работать в правлении украинской газодобывающей компании Burisma. Он признается, что полученные от Burisma деньги только обострили его зависимость от алкоголя и наркотиков.

Сын президента США подробно рассказывает о том, как боролся с наркоманией после смерти своего старшего брата Джозефа от рака мозга в 2015 году. В книге говорится о том, как он лечился в реабилитационных центрах, как его семья помогала ему бороться с алкогольной и наркотической зависимостью.

Только за последние пять лет мой брак, продлившийся два десятилетия, распался, к моему лицу приставляли оружие, и в какой-то момент я пропал без вести, жил в мотелях, платил по $59 за ночь, ...испугал свою семью еще больше, чем самого себя.

Хантер Байден не считает неэтичным начало своей работы в Burisma, когда Байден-старший занимал пост вице-президента в администрации 44-го президента США Барака Обамы. Он признает, что политическая карьера его отца помогла ему, но утверждает, что ни он, ни его отец не сделали ничего противозаконного, особенно в том, что касается Burisma.

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Напомним, что во время предвыборной кампании Джо Байден стал фигурантом громкого скандала, связанного с Украиной. Его политические оппоненты акцентировали на том, что Байден, будучи вице-президентом, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении украинской энергетической компании Burisma. В ее правление в 2014 году вошел сын Байдена Хантер. Шокин в итоге был уволен, а расследование дела приостановлено.

Республиканцы подчеркивали, что Хантеру Байдену в Burisma платили до $50 тыс. в месяц, хотя он не имел опыта работы в нефтегазовой сфере.

Экс-президент США Дональд Трамп даже пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына тогдашнего экс-вице-президента США и своего соперника на выборах демократа Джо Байдена. В качестве "благодарности" американский лидер обещал оказать финансовую и военную помощь Киеву.

Напомним, что во время предвыборных дебатов экс-президент США Дональд Трамп обвинил сына Джо Байдена в непрозрачном ведении бизнеса в Украине. Байден отрицал какие-либо правонарушения со стороны своего сына Хантера Байдена в его зарубежных деловых операциях. Он заявил, что в ходе процедуры импичмента Трампа "никто не сказал, что он (Хантер Байден - ред.) что-либо сделал в Украине неправильно".

"Парень, у которого были проблемы на Украине, был этот парень", - сказал Байден, указывая на Трампа.

Он пытался подкупить украинское правительство, чтобы оно заявило обо мне что-то негативное, чего они не сделали. Я не получил ни гроша от какого-либо иностранного правительства.

Напомним, что Джо Байден пообещал, что США не бросят Украину и заявил, что "Крым - это Украина".

Ранее пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель заявила, что разговор украинского и американского лидеров до сих пор не состоялся, потому что для этого нужно подготовить "платформу".