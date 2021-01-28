У Байдена обнаружили родство с Рюриковичами [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Президент США Джозеф Байден имеет родство с князьями Рюриковичами. Сенсацию сообщает "Историческая правда" со ссылкой на французский генеалогический портал Geneanet.org.
Его специалист Тим Доулинг составил подробный родословную нового главы Белого дома.
Он выяснил, что на рубеже XIV-XV веков в Англии жил прямой предок Байдена - барон Саймон де Фельбригг (1367-1431). Его супругой была Малгожата Тешинская (1370-1413) - дочь польского князя Тешинского и Гологовского - Пшемыслава I Носака (1336-1410).
В свою очередь Пшемыслав был сыном Тешинского князя Казимира I и княгини Евфемии Мазовецкой - внучки короля Руси Юрия I (внука Даниила Галицкого).
В свою очередь, прадедом Казимира I был правнук великого князя Киевского Казимир I Опольский, а бабушкой по материнской линии - Дюранса, дочь старшего сына Владимира Мономаха Мстислава Владимировича.
Таким образом, у Байдена есть в родословной польские аристократы и потомки Рюриковичей.
Напомним, что 20 ноября 2020 года говому хозяину Белого дома исполнилось 78 лет. Байден стал самым пожилым президентом в истории США. Стаж Байдена в политике - 46 лет, а президентом он стал с третьей попытки.
Уже в 30 лет Байден стал сенатором от штата Делавэр. Он проработал в Сенате до 2009 года, обретя славу одного из самых влиятельных политиков страны. Его специализация - внешняя политика, он неоднократно возглавлял сенатский комитет по иностранным делам.
С января 2009 года по январь 2017 года Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы. Байден - верующий католик, он станет вторым президентом-католиком в истории после Джона Кеннеди.
Несмотря на это, он неоднократно заявлял, что считает возможной и нужной легализацию марихуаны в США.
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