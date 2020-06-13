Burisma Group отрицает связь с людьми, задержанными при попытке дать взятку в размере $6 млн руководству Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Ни Ильяшенко, ни Кича не являются сотрудниками Burisma Group и не могли быть кем-либо уполномоченными на выполнение каких-то договоренностей. В частности, Андрей Кича уже более полугода не работает в компании Burisma Group. Он покинул предприятие с целью продолжить заниматься самостоятельной адвокатской деятельностью. О том, что на сайте есть о нем информация - устаревшая", - заявил источник в компании.

Николай Ильяшенко является первым заместителем начальника Главного управления ГНС в г. Киеве, государственный служащий 4 ранга. Ильяшенко работает на этой позиции с 2015 года.

Андрей Кича уже шесть месяцев занимается индивидуальной адвокатской деятельностью и состоит в Национальной Ассоциации Адвокатов Украины.

Ночью Burisma Group на официальном сайте и странице в facebook обнародовала сообщение, что "Burisma Group и ее руководство не имеют никакого отношения к сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и некоторых СМИ об участии в неправомерных действиях. Во избежание спекуляций просим представителей медиа избегать отождествлений и предположений. Компания работает исключительно в рамках действующего законодательства, является одним из крупнейших налогоплательщиков и отстаивает интересы энергонезависимости Украины".

Примечательно, что первым о возможной связи с Burisma сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко, хотя ни САП, ни НАБУ не называли компанию и то, чьи дела планировалось закрыть. В сообщении САП отмечается, что "12 июня при процессуальном руководстве САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", чиновника Управления ГФС в г. Киеве и других лиц, неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела, в которой указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Изъято $6 млн".

Сергей Лещенко, а за ним и другие СМИ связывают сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры с компанией Burisma Group исключительно через Андрея Кичу, однако источник в компании утверждает, что ни компания, ни руководство к задержанным не имеют отношения.

Как пишет в своем телеграм-канале народный депутат Александр Дубинский, "в 18.40 НАБУ заблокировало на выезде из паркинга ДПС города Киева два автомобиля, один из автомобилей принадлежит заместителю начальника ДПС г Киева Ильяшенко Николаю Викторовичу".

В СМИ фигурирует информация о трех задержанных. Кто является третьим пока официально не сообщается, но в компании уточнили, что никто из задержанных не имеет никакого отношения к компании и не представляет ее интересов.

Ранее сообщалось, что Burisma зарекомендовала себя, как хороший партнер Atlantic Council.