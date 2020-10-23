При Байдене Россия забрала себе часть Украины - Трамп [ Редактировать ]
Источник: CNN
Россия оккупировала Крым, когда Джо Байден был в должности вице-президента США. Об этом во время предвыборных дебатов заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп сказал, что при нем в Украину стали поставлять противотанковое оружие, тогда как администрация Барака Обамы "продавала ей подушки". Глава Белого дома отметил, что ввел против России санкции и усилил возможности НАТО.
Именно при нем (Джо Байден - ред.) Россия забрала себе часть Украины.
Трамп также обвинил сына Джо Байдена в непрозрачном ведении бизнеса в Украине. Байден отрицал какие-либо правонарушения со стороны своего сына Хантера Байдена в его зарубежных деловых операциях. Он заявил, что в ходе процедуры импичмента Трампа "никто не сказал, что он (Хантер Байден - ред.) что-либо сделал в Украине неправильно".
"Парень, у которого были проблемы на Украине, был этот парень", - сказал Байден, указывая на Трампа.
Он пытался подкупить украинское правительство, чтобы оно заявило обо мне что-то негативное, чего они не сделали. Я не получил ни гроша от какого-либо иностранного правительства.
Оба кандидата заявили, что Россия хочет их поражения на выборах. Трамп обвинил господина Байдена в получении $3,5 млн от России через президента Владимира Путина. Демократ в ответ обвинил Трампа в получении финансирования от России.
Напомним, что выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избирать президента, вице-президента, Палату представителей, треть Сената и губернаторов 13 штатов.
Ранее сообщалось, что Джозеф Байден обещает помочь Украине завершить конфликт на Донбассе.
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