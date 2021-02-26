Американские власти никогда не признают Крым российским и вместе с Украиной будут противостоять агрессивным действиям России. С таким заявлением в День сопротивления оккупации Крыма выступил президент США Джозеф Байден, передает пресс-служба Белого дома.

Семь лет назад Россия нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины, вторгшись в Крым. Сегодня Соединенные Штаты, как и с самого начала этого конфликта, продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров. В эту мрачную годовщину мы вновь подтверждаем простую истину: Крым - это Украина.

Американский лидер пообещал, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексию полуострова Россией, и будут вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России.

Мы продолжим работу по привлечению России к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине... Соединенные Штаты по-прежнему верят в обещания Украины, и мы поддерживаем всех, кто стремится к мирному, демократическому и процветающему будущему своей страны.

В ответ на оккупацию Крыма американские власти ввели санкции в отношении ряда российских чиновников и компаний. Также Вашингтон запретил любые экономические связи с Крымом, в том числе экспорт на оккупированный полуостров американских товаров, технологий и услуг.

Ранее сообщалось, что Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма.