"Крым - это Украина": Байден пообещал, что США не бросят Украину [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Американские власти никогда не признают Крым российским и вместе с Украиной будут противостоять агрессивным действиям России. С таким заявлением в День сопротивления оккупации Крыма выступил президент США Джозеф Байден, передает пресс-служба Белого дома.
Семь лет назад Россия нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины, вторгшись в Крым. Сегодня Соединенные Штаты, как и с самого начала этого конфликта, продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров. В эту мрачную годовщину мы вновь подтверждаем простую истину: Крым - это Украина.
Американский лидер пообещал, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексию полуострова Россией, и будут вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России.
Мы продолжим работу по привлечению России к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине... Соединенные Штаты по-прежнему верят в обещания Украины, и мы поддерживаем всех, кто стремится к мирному, демократическому и процветающему будущему своей страны.
В ответ на оккупацию Крыма американские власти ввели санкции в отношении ряда российских чиновников и компаний. Также Вашингтон запретил любые экономические связи с Крымом, в том числе экспорт на оккупированный полуостров американских товаров, технологий и услуг.
Ранее сообщалось, что Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма.
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