Мендель рассказала, когда Зеленский поговорит с Байденом [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не поговорил со своим американским коллегой Джо Байденом, потому что для этого нужно подготовить "платформу". Об этом пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель рассказала в интервью "Гордону".
Мендель напомнила, что инаугурация Байдена состоялась в конце января и у него до сих пор "даже администрация не сформирована". Тот факт, что глава Белого дома успел провести телефонные переговоры с лидерами ряда государств, пресс-секретарь Зеленского объяснила тем, что у него "есть такая же склонность к результативности, как и у Зеленского".
Офис президента Украины уже связался с Белым домом и договаривается о разговоре между Зеленским и Байденом.
Контакты происходят постоянно на определенном уровне, и нет в этом абсолютно никакого негатива. Я думаю, очень скоро будет ситуация, когда мы поймем, что с США у нас все налажено. Действительно, ведется очень большая работа между дипломатами и разными службами. Был обмен письмами президентов. И были довольно четкие месседжи, которые показали, что происходит. Поговорить, это хорошо. А чтобы было действие, к этому нужно подготовить платформу.
Напомним, что Джо Байден пообещал, что США не бросят Украину и заявил, что "Крым - это Украина".
по теме
Вскоре состоится телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского
США должны как можно скорее восстановить стратегический диалог с Украиной
Президент США призвал европейских партнеров США быть едиными как в Евросоюзе, так и внутри НАТО. Партнерство США и Европы Байден назвал "краеугольным камнем всего, что мы намерены достичь в 21 веке"
В пятницу, 5 марта, США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского. У президента отреагировали на ограничения
Пентагон заявив про готовність надати Україні новий пакет безпекової допомоги, зокрема і летальну зброю. І водночас наголосив: кошти Києву виділятимуть лише тоді, коли бачитимуть прогрес у військових реформах