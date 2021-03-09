Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не поговорил со своим американским коллегой Джо Байденом, потому что для этого нужно подготовить "платформу". Об этом пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель рассказала в интервью "Гордону".

Мендель напомнила, что инаугурация Байдена состоялась в конце января и у него до сих пор "даже администрация не сформирована". Тот факт, что глава Белого дома успел провести телефонные переговоры с лидерами ряда государств, пресс-секретарь Зеленского объяснила тем, что у него "есть такая же склонность к результативности, как и у Зеленского".

Офис президента Украины уже связался с Белым домом и договаривается о разговоре между Зеленским и Байденом.

Контакты происходят постоянно на определенном уровне, и нет в этом абсолютно никакого негатива. Я думаю, очень скоро будет ситуация, когда мы поймем, что с США у нас все налажено. Действительно, ведется очень большая работа между дипломатами и разными службами. Был обмен письмами президентов. И были довольно четкие месседжи, которые показали, что происходит. Поговорить, это хорошо. А чтобы было действие, к этому нужно подготовить платформу.

Напомним, что Джо Байден пообещал, что США не бросят Украину и заявил, что "Крым - это Украина".