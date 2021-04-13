В Полтаве на реке Ворскла утонули три человека. 11 апреля в Подольском районе Полтавы на реке Ворскла, в результате опрокидывания резиновой лодки утонули 3 человека.

Тело двух людей спасатели достали через 2 часа после выезда на место происшествия.

А третьего утопленника нашли почти через сутки.

К поисковым работам привлекалось 24 человека.

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Кроме того, в селе Хлипновка Звенигородского района Черкасской области произошел трагический случай: на реке Гнилой Тикич утонули двое рыбаков. Мужчины 1969 и 1993 года рождения вместе с 14-летней девочкой находились на тонком льду.

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