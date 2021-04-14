Влада Туреччини запровадить "частковий локдаун" [ Редактировать ]
У Туреччині через сплеск захворюваності оголосили про запровадження "часткового локдауну" на 2 тижні. Подовжено комендантську годину, бари та ресторани працюватимуть лише "навинос", пересування між містами заборонять.
Вже понад тиждень у країні щодня фіксують по 50 тисяч нових інфікувань. Від початку епідемії в Туреччині інфікувалися три мільйони 900 тисяч людей. Із них 34 тисячі - померли.
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