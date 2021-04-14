У Туреччині через сплеск захворюваності оголосили про запровадження "часткового локдауну" на 2 тижні. Подовжено комендантську годину, бари та ресторани працюватимуть лише "навинос", пересування між містами заборонять.

Вже понад тиждень у країні щодня фіксують по 50 тисяч нових інфікувань. Від початку епідемії в Туреччині інфікувалися три мільйони 900 тисяч людей. Із них 34 тисячі - померли.