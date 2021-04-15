В Николаевской области на автодороге Николаев-Днепр микроавтобус, в котором в гробах перевозились тела умерших от коронавирусной инфекции, попал в смертельное дорожно-транспортное происшествие, врезавшись в почтовый грузовик.

В результате аварии погиб 31-летний водитель фургона. Трагедия случилась возле населенного пункта Михайло-Ларино.

Сегодня, 15 апреля, около 06:05 на автодороге Н-11 Николаев - Днепр возле села Михайло-Ларино произошло столкновение грузового почтового автомобиля и микроавтобуса Fiat Scudo, 31-летний водитель которого перевозил шесть тел людей, умерших от Covid (в гробах).

Отмечается, что на месте происшествия работают правоохранители. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Фото: Нацполиция

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