Под Николаевом произошло страшное ДТП с "ковидным" фургоном (видео) [ Редактировать ]
В Николаевской области на автодороге Николаев-Днепр микроавтобус, в котором в гробах перевозились тела умерших от коронавирусной инфекции, попал в смертельное дорожно-транспортное происшествие, врезавшись в почтовый грузовик.
В результате аварии погиб 31-летний водитель фургона. Трагедия случилась возле населенного пункта Михайло-Ларино.
Сегодня, 15 апреля, около 06:05 на автодороге Н-11 Николаев - Днепр возле села Михайло-Ларино произошло столкновение грузового почтового автомобиля и микроавтобуса Fiat Scudo, 31-летний водитель которого перевозил шесть тел людей, умерших от Covid (в гробах).
Отмечается, что на месте происшествия работают правоохранители. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Фото: Нацполиция
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