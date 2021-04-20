Діагноз - хронічне хабарництво! Шахтарі, які "заробили" на роботі невиліковні захворювання легенів - мають законне право на виплати від держави. От тільки, за оформлення інвалідності з них вимагають гроші! Як працює схема і хто дійові особи - з'ясовували наші кореспонденти.

Присвятити життя роботі ціною власного здоров'я...

Той подивився і каже - в тебе ж там уже нема легенів.

І сподіватися на бодай мінімальну соціальну підтримку, гарантовану державою. Обійти 7 кругів бюрократичного пекла і зрештою почути, - "ви здорові".

Дуже невелика вірогідність того, що ти отримаєш свою довідку про присвоєння статусу інваліда.

Торги "за групу інвалідності" - типове для української медицини явище. За останні кілька років, за даними реєстру судових рішень - 82 медпрацівники визнані винними у хабарях за "правильний діагноз" професійної хвороби, або ж за групу інвалідності.

Ціни бізнесмени від медицини виставляють різні. Приміром, директор Соснівської міської лікарні, Володимир Мазур, погорів на хабарі у 2 тисячі доларів. Гроші вимагав за оформлення документів, що підтверджують у шахтаря професійне захворювання легень. Ці документи мали стати основою для соціальних виплат.

Костянтин Варшавський, юрист ГО "Конституційно-правовий Конгрес":

Один із основних меседжів, який говорив лікар, якого затримали - це те, що він мав передати частину коштів саме у підпорядкування. Для певної комісії, яка мала підтвердити діагноз.

Останнє слово у діагнозі гірників за комісією у Києві. Для цього шахтарів направляють сюди на кількаденне обстеження. Так зробив й Віталій, чоловік 20 років пропрацював вуглярем у Лисичанську. І заробив професійну, невиліковну хворобу. У приватній клініці йому підтвердили силікоз - ураження легень.

Віталій, шахтар:

Зібрав я усі ці документи, копії. Все зібрав і приїхав у Київ. А чого я поїхав, думав отримати регрес. По тим часам у нас зарплата менша була, видавали по 80 тисяч. Регрес, це коли знаходиться у тебе хвороба і держава виплачує.

Та гарантовану соціальну підтримку, чоловік так і не отримав. Бо його визнали здоровим!

Віталій, шахтар:

Інститут праці. Ну, там поселили у двоповерхову будівлю. Нас в палаті було шестеро. І всі здавали аналізи. У кого показало відразу, у кого пізніше. Все натякали, що треба заплатити. Дві тисячі доларів треба було заплатити. І в основному у них там завідувала Басанець Анжела Володимирівна. У вона курировала їхніми медсестрами.

Анжела Басанець - голова лікарсько-експертної комісії, куди й направляють пацієнтів із регіонів. Юристи припускають, що саме з цією комісією про встановлення правильного діагнозу, мав домовитися директор Соснівської лікарні, Володимир Мазур.

Костянтин Варшавський, юрист ГО "Конституційно-правовий Конгрес":

Цей ланцюжок тягнеться з самого верху. І до рядових лікарів. Не лікар був у першу чергу зацікавлений в отриманні хабаря, а для вирішення питання пацієнта.

Головування у комісії - посада, як виявилося - прибуткова. Адже у власності Анжели Басанець - дві квартири у столиці. Одна з яких, в елітному комплексі вартістю кілька мільйонів. Є гараж. А судячи із фото у соцмережах - улюблене місце відпочинку на власній віллі у Швеції.

І все це на скромну заплату медпрацівника. Розпитати про секрет успіху пані Анжели вирішили особисто. Щоправда, на надісланий на минулому тижні запит лікарка не відповіла. Тож, завітали до неї на роботу.

Вона нічого не знає. І не вийде.

Дізнавшись про наш візит - Анжела Басанець, замаскувавшись, поспіхом залишила будівлю. Ми наздогнали її вже на вулиці. Щойно почувши питання про ймовірну причетність до хабарництва - Анжела Басанець спілкуватися відмовилася.

Анжела Басанець, голова лікарсько-експертної комісії клініки професійних захворювань:

Я не знаю, про кого ви говорите. Але в такому тоні, я не буду продовжувати бесіду. Бо...емм...мені не зрозумілий сенс цієї бесіди.

Юристи ж кажуть - викриття медиків, які наживаються на здоров'ї українців - питання часу. І аби його прискорити - радять пацієнтам, за найменшого натяка на хабар одразу звертатися до правоохоронців.