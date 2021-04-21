В среду, 21 апреля, в Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал грузовик ЗИЛ. На такой поступок он пошел ради того, чтобы просто покататься. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Так, грузовик нашли на улице Братиславской. Как сообщил сам угонщик, он взял авто, чтобы "покататься и съездить по делам".

На видео задержания угонщика видно, как он говорит, что не был за рулем и на самом деле он "доктор" и это "подстава".

Позже он заявил, что во всем "виноват Путин".

Также мы писали о том, что в Киеве работник автомойки угнал Lexus и на скорости влетел в отбойник.

Как ранее сообщали, под Харьковом пьяный работник СТО угнал и разбил Lexus. 37-летний сотрудник автосервиса, находясь в нетрезвом состоянии, решил завладеть транспортным средством. Во время движения по кольцевой дороге вблизи экопарка мужчина не справился с управлением и слетел с трассы в лесополосу.

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