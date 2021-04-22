У Туреччині на три дні оголосили цілодобову комендантську годину по всій території країни. Вона почне діяти відзавтра. Таке рішення ухвалили, щоб запобігти зростанню кількості інфікованих на COVID-19 у святкові дні.

На цей період припадає День незалежності країни, а також - День дітей. Обмеження забороняють виходити з дому з 19.00 вечора до п'ятої ранку. Відвідувати продуктові магазини з 10.00 до 17.00 - можна лише ті, що розташовані в пішій доступності.

Також з 19.00 до п'ятої заборонятимуть міжміські пересування - крім екстрених випадків. Упродовж минулого тижня добовий приріст хворих коронавірусом неодноразово перевищував 60 тисяч.