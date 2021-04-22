Туреччина оголосила комендантську годину на три дні [ Редактировать ]
У Туреччині на три дні оголосили цілодобову комендантську годину по всій території країни. Вона почне діяти відзавтра. Таке рішення ухвалили, щоб запобігти зростанню кількості інфікованих на COVID-19 у святкові дні.
На цей період припадає День незалежності країни, а також - День дітей. Обмеження забороняють виходити з дому з 19.00 вечора до п'ятої ранку. Відвідувати продуктові магазини з 10.00 до 17.00 - можна лише ті, що розташовані в пішій доступності.
Також з 19.00 до п'ятої заборонятимуть міжміські пересування - крім екстрених випадків. Упродовж минулого тижня добовий приріст хворих коронавірусом неодноразово перевищував 60 тисяч.
по теме
В Європі рекордсменом з захворюваності стала Туреччина більше як 54 тисячі нових заражень. Загалом від початку епідемії у світі інфікувалися понад 133 з половиною мільйонів. Майже 3 мільйони померли
В сусідній з Україною Польщі приблизно 14 тисяч нових інфікувань. Утім, влада там уже з понеділка хоче послабити карантин. У регіонах із кращою епідситуацією відновлять навчання в молодших класах та відкриють перукарні й салони
Держкомісія перевела Чернівецьку область одразу до жовтої зони. Регіон нині - четвертий з кінця за кількістю нових випадків зараження
В Індії майже 250 тисяч нових інфікувань на коронавірус. Загалом у світі таких випадків більше 650 тисяч
Через нестачу ліжкомісць у більшості медзакладів у Дніпрі відкрили новий ковід-центр в лікарні "Укрзалізниці"