В сентябре 2021 года Украина получит от Евросоюза второй транш помощи в объеме 600 млн евро. Для этого украинская сторона должна выполнить ряд обязательств путем проведения реформ. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Данная договоренность была достигнута во время онлайн-встречи министра финансов Сергея Марченко с представителями Европейской комиссии.

Мы благодарны Европейской комиссии за поддержку и за помощь в декабре 2020 года, когда был получен первый транш в объеме 600 млн евро. Сейчас правительство Украины и Министерство финансов делают все возможное для выполнения условий нашей программы и получения второго транша от ЕС в сентябре 2021 года.

От Украины для получения второго транша в размере 600 млн евро ожидают реформы в сферах:

управление государственными финансами,

управление и верховенство права,

улучшение бизнес-климата,

секторальные реформы и государственные предприятия.

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