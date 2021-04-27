"Украина получит €600 млн от ЕС" - Марченко [ Редактировать ]
В сентябре 2021 года Украина получит от Евросоюза второй транш помощи в объеме 600 млн евро. Для этого украинская сторона должна выполнить ряд обязательств путем проведения реформ. Об этом сообщается на сайте Минфина.
Данная договоренность была достигнута во время онлайн-встречи министра финансов Сергея Марченко с представителями Европейской комиссии.
Мы благодарны Европейской комиссии за поддержку и за помощь в декабре 2020 года, когда был получен первый транш в объеме 600 млн евро. Сейчас правительство Украины и Министерство финансов делают все возможное для выполнения условий нашей программы и получения второго транша от ЕС в сентябре 2021 года.
От Украины для получения второго транша в размере 600 млн евро ожидают реформы в сферах:
- управление государственными финансами,
- управление и верховенство права,
- улучшение бизнес-климата,
- секторальные реформы и государственные предприятия.
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