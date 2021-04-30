Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей на горі Мерон в Ізраїлі. У своєму повідомленні у Твіттер він зазначив, що Україна стоїть поруч з Ізраїлем у цей похмурий час.

За оновленими даними, щонайменше 44 людини загинули, близько півтори сотні травмувалися - на релігійному святі на горі Мерон. Там зібралися десятки тисяч ортодоксів, аби вшанувати одного з засновників Каббали. Спочатку припускали, що завалилася одна з трибун.

Втім, зрештою з'ясувалося, що причиною трагедії стала тиснява. Люди почали задихатися, а хто впав, його просто затоптали. Влада дозволила зібратися десятьом тисячам паломників. Втім, їх було значно більше.

Віке Ізраель, свідок: