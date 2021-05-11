Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку оголосили підозри у держзраді [ Редактировать ]
Гучні звинувачення! В Офісі Генпрокурора підписали підозри в державній зраді двом народним депутатам від "Опозиційної платформи - За життя" - голові політраді Віктора Медведчука та нардепу Тараса Козака.
Деталі генеральний прокурор Ірина Венедитова та голова СБУ Іван Баканов оприлюднили на брифінгу. Парламентарям закидають підрив економічної безпеки та передачу секретної інформації.
Так, за даними слідства, політики, начебто передали Росії морське газове родовище у Криму в 2015 році, постачали секретну інформацію та планували займатися вербуванням українських мігрантів у Федерацію.
Ірина Венедіктова, генеральний Прокурор України:
Всі документи, які підготовлені, всі матеріали що покладені в кримінальне провадження мають і будуть мати певні юридичні наслідки. на цьому досудове розслідування не закінчено. Окрім цього кримінального провадження ми маємо процесуальне керівництво й іншими кримінальними провадженнями, які вносилися в ЄРДР як за заявами журналістів, активістів так і по фактам, які правоохоронці знаходили самостійно.
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