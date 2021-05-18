В центре Тернополя мать жестоко избила своего 10-летнего сына скейтом. В итоге мальчик оказался в больнице с многочисленными травмами головы.

Об этом сообщил генеральный директор центра экстренной медицинской помощи в Тернопольской области Михаил Джус на своей странице в Facebook.

"Бригада скорой помощи выезжала на улицу Воссоединения, где оказывала помощь 10-летнему пациенту. По словам мальчика, мама нанесла ему телесные повреждения с помощью скейта", - говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, подозрение на сотрясение мозга и ссадины за левой ушной раковиной.

Мальчику оказали экстренную медицинскую помощь и оставили в больнице для дальнейшего наблюдения и лечения.

Что стало причиной такого поведения матери по отношению к ребенку - на данный момент неизвестно.

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