В Тернополе мать жестоко избила сына скейтом [ Редактировать ]
В центре Тернополя мать жестоко избила своего 10-летнего сына скейтом. В итоге мальчик оказался в больнице с многочисленными травмами головы.
Об этом сообщил генеральный директор центра экстренной медицинской помощи в Тернопольской области Михаил Джус на своей странице в Facebook.
"Бригада скорой помощи выезжала на улицу Воссоединения, где оказывала помощь 10-летнему пациенту. По словам мальчика, мама нанесла ему телесные повреждения с помощью скейта", - говорится в сообщении.
Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, подозрение на сотрясение мозга и ссадины за левой ушной раковиной.
Мальчику оказали экстренную медицинскую помощь и оставили в больнице для дальнейшего наблюдения и лечения.
Что стало причиной такого поведения матери по отношению к ребенку - на данный момент неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Киеве полицейские избили подростка из-за музыки. Также мы писали о том, что в лифте мужчина жестоко избил 10-летнего ребенка.
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