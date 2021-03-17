В российском городе Пермь мужчина, зайдя в лифт, набросился на 10-летнего мальчика и принялся жестоко избивать ребенка. Об этом сообщает progorod59.

В кабине в момент происшествия находились трое детей. Почему подозреваемый проявил агрессию к 10-летнему ребенку - неизвестно. О произошедшем в полицию сообщила мать пострадавшего мальчика.

Отмечается, что жители не оставили без внимания случившееся. Одни пользователи сообщили, что мальчишки до этого нахулиганили, другие горожане считают, что мужчина не имел права избивать мальчика. Известно, что в настоящее время по факту нападения на ребенка правоохранители проводят проверку.

Ранее мы писали, что в Харьковской области произошло жуткое происшествие: ранее судимый за сексуальное насилие, разбой и похищение человека мужчина напал на 13-летнюю школьницу. В ходе проведения оперативно-розыскных действий полицейские задержали злоумышленника, 38-летнего жителя города Волчанск.

Кроме того, в Киеве, на одной из станций метро пенсионер напал на двух школьников и испортил личные вещи. Никто из пассажиров в вагоне не заступился за них, а отчаянный мальчик ударил рюкзаком нападавшего, чтобы пенсионер не трогал их.

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