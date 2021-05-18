В Киеве полицейские избили подростка из-за музыки (видео) [ Редактировать ]
В Киеве между группой подростков и мужчиной завязался конфликт, так как молодые люди слушали музыку. Видео в социальных сетях опубликовали очевидцы инцидента.
Мужчина выразил свое недовольство, завязалась словесная перепалка с оскорблениями. Потом, по словам очевидцев, мужчина вырвал у 14-летней девочки колонку, а одного парня запер в машине и вызвал полицию.
По приезду правоохранительных органов, полицейский буквально набросился на подростка.
На видео видно, как мужчина бьет парня по голове несколько раз и жестко его задерживает. По неподтвержденной информации, избивал подростка патрульный Дмитрий Николаевич Радченко.
В полиции этот инцидент пока не прокомментировали.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!
Ранее сообщалось, что мужчина убил девушку, ее родственников и покончил с собой, поскольку был расстроен, что его не пригласили на празднование дня рождения.
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