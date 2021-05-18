В понедельник, 17 мая, в Киеве 15-летний парень, осиротевший из-за COVID-19, решил покончить жизнь самоубийством и прыгнул с моста. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что утром он написал записку, что собирается совершить суицид. Правоохранители выяснили, что несовершеннолетний проживает в селе Липовый Скиток Киевской области и начали его поиски.

Подросток после прыжка выжил, врачи доставили его в больницу, где он находился в тяжелом состоянии. Однако во вторник, 18 мая, около 6 часов утра, парень умер.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

В полиции также опубликовали предсмертное видеообращение подростка.

Как известно, парня зовут Денис Родиков. Он - сын Владимира и Дианы Родиковых, которые в марте умерли от COVID-19. Кроме Дениса, без родителей в семье осталось еще 12 детей.

21 марта от коронавируса скончался глава семейства Владимир Родиков, а 29 марта умерла его супруга Диана. После этого старшая дочь Александра, которой 21 год, заявила, что готова взять опеку над детьми. При этом девушка после смерти родителей узнала, что их дом находится в коммунальной собственности. Многодетной семье дом был передан в аренду.

Ранее сообщалось, что в Киевской области 14-летний парень покончил с собой - подростка нашли повешенным на дереве. Он исчез накануне после того, как в чате с одноклассниками сообщил о намерении взорвать боевые патроны.

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