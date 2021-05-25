Незвичайне весілля в Індії: пара провела церемонію у літаку [ Редактировать ]
Весілля під час польоту влаштувала пара в Індії. Усе через карантинні обмеження. Позаяк на землі запросити всіх гостей не змогли, святкування вирішили проводити в літаку. До церемонії приєдналися понад 150 запрошених пасажирів. Весільний авіа-кортеж стартував із міста Мадурай.
І після гулянь повернувся в аеропорт. Такі веселощі сподобалися далеко не всім. Подія привернула увагу індійського авіа-регулятора. Там заявили, що весь причетний до рейсу персонал відсторонили від роботи.
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До церемонії приєдналися понад 150 запрошених пасажирів. Весільний авіа-кортеж стартував із міста Мадурай. І після гулянь повернувся в аеропорт. Такі веселощі сподобалися далеко не всім
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