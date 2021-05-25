Весілля під час польоту влаштувала пара в Індії. Усе через карантинні обмеження. Позаяк на землі запросити всіх гостей не змогли, святкування вирішили проводити в літаку. До церемонії приєдналися понад 150 запрошених пасажирів. Весільний авіа-кортеж стартував із міста Мадурай.

І після гулянь повернувся в аеропорт. Такі веселощі сподобалися далеко не всім. Подія привернула увагу індійського авіа-регулятора. Там заявили, що весь причетний до рейсу персонал відсторонили від роботи.