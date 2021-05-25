Украина готова возобновить авиасообщение с Беларусью при условии, что белорусское правительство отменит решения, которые привели к принятию контрмер против страны.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире одного из телеканалов.

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"Как только белорусский режим вернется к нормальности и отменит те решения, которые привели к принятию контрмер, в частности украинским правительством, все вещи будут возобновлены", - сказал он.

При этом Енин добавил, что белорусская сторона сама отмежевалась от цивилизованного мира.

Напомним, с 26 мая Кабинет министров Украины решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что такое решение продиктовано заботой о защите своих граждан.

Ранее сообщалось, что посольство Беларуси направило в МИД Украины ноту протеста из-за прекращения авиасообщения между странами.

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