Возобновление авиасообщения с Беларусью: в МИД назвали условие [ Редактировать ]
Украина готова возобновить авиасообщение с Беларусью при условии, что белорусское правительство отменит решения, которые привели к принятию контрмер против страны.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире одного из телеканалов.
"Как только белорусский режим вернется к нормальности и отменит те решения, которые привели к принятию контрмер, в частности украинским правительством, все вещи будут возобновлены", - сказал он.
При этом Енин добавил, что белорусская сторона сама отмежевалась от цивилизованного мира.
Напомним, с 26 мая Кабинет министров Украины решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что такое решение продиктовано заботой о защите своих граждан.
Ранее сообщалось, что посольство Беларуси направило в МИД Украины ноту протеста из-за прекращения авиасообщения между странами.
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