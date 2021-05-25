Закрытие авиасообщения: Беларусь направила Украине ноту протеста [ Редактировать ]
Посольство Беларуси направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста из-за прекращения авиасообщения между странами. Такое решение назвали "возмутительным", Минск надеется, что его отменят.
Об этом говорится в заявлении посольства Беларуси в Украине.
По словам белорусских дипломатов, в ноте отмечено, что Беларусь "с удивлением восприняла решение украинской стороны в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине".
"В ноте также отмечено, что белорусская сторона рассчитывает, что возмутительное решение Украины по авиационной блокаде Республики Беларусь, целью которой является нанесение экономического ущерба авиационной отрасли Республики Беларусь, будет в самое ближайшее время отменено с учетом объективного рассмотрения всех обстоятельств посадки самолета", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью в связи с тем, что в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta.
Украинские власти расценивают воздушный инцидент с рейсом "Афины-Вильнюс" как проявление международного терроризма.
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