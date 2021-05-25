Департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси опубликовал стенограмму записи переговоров диспетчера с пилотом Ryanair. Из заявления белорусских властей следует, что экипаж самолета самостоятельно принял решение садиться в аэропорту Минска, сообщает TUT.BY.

Согласно заявлению департамента, 23 мая аэропорт Минска получил письмо от адресата [email protected] об угрозе теракта над Вильнюсом. Экипажу сообщили об озвученной угрозе и рекомендовали посадить лайнер в столице Беларуси.

При этом уточняется, что экипаж самолета несколько раз пытался узнать об источнике данной информации.

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Как сообщает Minsknews, из стенограммы следует, что в 12:30 диспетчер белорусского управления воздушным движением сообщил пилоту о поступившей информации о бомбе.

"К вашему сведению, у нас есть информация от спецслужб о том, что у вас бомба на борту, и она может быть активирована над Вильнюсом", - сказал диспетчер.

Диспетчер рекомендовал экипажу посадить самолет в Минске как ближайшем аэропорте. После этого на протяжении 16 минут экипаж уточнял информацию об опасности и о том, откуда пришли рекомендации сесть в Минске.

Потом пилот сообщил: "Мы объявляем чрезвычайную ситуацию MAYDAY и собираемся перенаправить самолет в аэропорт Минска" и запросил разрешение на снижение до высоты 10 тысяч футов.

Диспетчер попросил экипаж объяснить ситуацию пассажирам и сообщить, есть ли на борту опасные грузы. Пилот ему ответил, что таких грузов нет. Через две минуты он сообщил, что на борту находится 133 человека.

Ранее сообщалось, что украинские власти расценивают воздушный инцидент с рейсом "Афины-Вильнюс" как проявление международного терроризма.

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