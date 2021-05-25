В Британии допустили причастность России к ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске. В Кремле такие заявления назвали неадекватными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он заявил, что это "навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся".

Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования.

Пресс-секретарь Путина заявил, что Кремль "терпеливо" наблюдает за ситуацией в Минске.

Мы не соглашаемся с этим (заявлением о причастности России к посадке Ryanair, - ред.). Но понимаем, что это тот случай, когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta. Как сообщает портал TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по трем статьям.

Также мы писали о том, что в сети появился разговор диспетчера аэропорта с пилотом задержанного самолета.

Отметим, что украинские власти расценивают воздушный инцидент с рейсом "Афины-Вильнюс" как проявление международного терроризма.

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