Зидан покидает "Реал" [ Редактировать ]
Французский наставник Зинедин Зидан принял решение покинуть мадридский "Реал". Он уже сообщил о своем решении президенту Флорентину Пересу.
О своем уходе из "королевского клуба" Зизу вчера сообщил руководству и игрокам команды. Официально о решении французского наставника будет объявлено на совместной пресс-конференции Переса и Зидана.
Новость об уходе француза не стала сюрпризом, так как в Мадриде долго ходили слухи, что Зидан покинет клуб по окончанию сезона. Его действующий контракт с "Реалом" истекает через год - летом 2022 года.
В качестве замены рассматриваются кандидатуры Массимилиано Аллегри и легенда "Реала" Рауль.
Зидан пробыл на посту главного тренера "королевского клуба" 5,5 лет. В этом сезоне клуб под его руководством впервые остался без трофеев.
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