Атака з неба. Перше європейське турне Джо Байдена на посаді президента затримали через нашестя цикад.

У вівторок ввечері глава Білого дому мав вилетіти з Вашингтона, але його літак обсіли комахи. Виліт перенесли на ранок середи. Затримка борту номер один сталася вперше за останні 17 років. Байден пробуде в Європі вісім днів, візьме участь у саміті "Великої сімки", а 16 червня в Женеві спілкуватиметься з Путіним.