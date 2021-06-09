Атака з неба: нашестя комах зірвало перше європейське турне Джо Байдена [ Редактировать ]
Атака з неба. Перше європейське турне Джо Байдена на посаді президента затримали через нашестя цикад.
У вівторок ввечері глава Білого дому мав вилетіти з Вашингтона, але його літак обсіли комахи. Виліт перенесли на ранок середи. Затримка борту номер один сталася вперше за останні 17 років. Байден пробуде в Європі вісім днів, візьме участь у саміті "Великої сімки", а 16 червня в Женеві спілкуватиметься з Путіним.
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