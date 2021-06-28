Масштабні військові навчання у Чорному морі: як усе відбуватиметься? [ Редактировать ]
Наймасштабніші за два десятиліття. У Чорному морі стартували міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз 2021". Від України в них візьмуть участь кілька десятків кораблів та літаків. Половину особового складу становитимуть саме наші армійці.
А радниками та спостерігачами будуть приблизно пів сотні військових із 17 країн світу. Як усе відбуватиметься - розкаже Андрій Анастасов.
Рекордна кількість учасників! Цьогоріч у маневрах задіяні військові з тридцяти однієї країни, організатори - традиційно Україна та США. Протягом двох тижнів учасники тренувань відпрацюють безліч операцій: у відкритому морі, на березі із залученням морської піхоти, у повітрі та під водою. Сьогодні в Одесі відбулось урочисте відкриття навчань.
Олексій Доскато, керівник навчань від України:
Головне завдання - це підвищити взаємосумісність військовослужбовців, штабів та підрозділів Військово-Морських Сил з країнами-партнерами та впровадити процедури планування і ведення бойових дій за стандартами НАТО.
Кораблі держав-учасниць прибувають до України. Один з фаворитів - американський есмінець "Росс" - уже зайшов до одеського порту, однак пришвартувався у гавані, яку складно розгледіти з берега.
Загалом у маневрах візьмуть участь більш ніж тридцять кораблів, катерів та інших суден, понад тридцять літаків і гелікоптерів, десятки одиниць озброєння та техніки і приблизно п'ять тисяч військовослужбовців.
Олексій Неїжпапа, командувач Військово-морських сил Збройних сил України:
Ви бачите біля нас велику кількість прапорів країн-учасників навчань "Сі Бриз" 2021. Це представники майже всіх континентів світу. Це знак того, що Україну підтримає весь цивілізований світ.
Кайл Гант, заступник командира 65 тактичної групи 6 флоту США:
Чорне море це важлива торговельна артерія Світового океану, що не належить жодній країні, окрім світового співтовариства!
Після нещодавньої напруженої зустрічі британського есмінця "Дефендер" з російськими військовими біля окупованого Криму - експерти спрогнозували й подальші можливі конфлікти під час "Сі Бризу".
Кайл Гант, заступник командира 65 тактичної групи 6 флоту США:
Навчання відбуваються в межах міжнародних вод, тому в цьому немає нічого провокаційного.
Цього року розширилась і географія проведення "Сі Бризу". Маневри відбуватимуться на Дністровському лимані, у дельті Дунаю, на Кінбурнській косі, островах Зміїний та Первомайський, в Одесі, Очакові, Миколаєві та на Херсонщині.
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