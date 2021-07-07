Впечатляющее видео: пилот "Мрии" показал момент взлета [ Редактировать ]
Источник: itc.ua
Командир экипажа самолета Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов опубликовал видео взлета украинского гиганта. Соответствующий ролик появился на странице в Youtube.
Наш самый большой транспортный самолет отправился в очередной полет. На Ан-225 Мрия мы летим в Лейпциг. Вас ждет небольшой рассказ об особенностях двигателей Д-18. А еще очень красивый взлет и замечательные видео из полета.
Виктор Царев показал еще одно видео взлета на своей странице в Facebook:
Ранее мы писали о том, что украинский самолет Ан-225 "Мрия" во время взлета с авиабазы Брайз-Нортон в Великобритании воздушными потоками от своих турбовентиляторных двигателей сдул деревянный забор, за которым укрылись журналисты, чтобы снять эффектные кадры, как воздушный гигант поднимается в небо.
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