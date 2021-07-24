За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 745 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранеиия.

За весь период эпидемии в Украине лабораторно подтвердили 2 248 164 заболевших COVID-19. 2 184 036 человек выздоровели (394 - за минувшие сутки), при этом от инфекции умерли 52 835 украинцев (24 - за минувшие сутки). Известно, что медики приняли решение о госпитализации 395 человек.

Отмечается, что наибольшее количество инфицированных находится в в Киеве (194), Днепропетровской области (58), Херсонской области (54), Сумской области (42) и Львовской области (42). Также за сутки методом ПЦР протестировали 39 142 человек, ИФА - 7392 гражданина и экспресс-тестами 13 235.

Читайте также, на территории Украины недельный прирост случаев заболевания коронавирусной инфекцией случился на юге страны. Такая негативная тенденция наблюдается в Одесской, Сумской областях, а также в столице Украины Киеве.

Кроме того, с 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут сделать все желающие, министр здравоохранения страны рассказал как именно можно получить прививку от COVID-19, для иммунизации может приехать и мобильная бригада.

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