На территории Украины недельный прирост случаев заболевания коронавирусной инфекцией случился на юге страны. Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук Украины.

В частности, в Одесской области лаборатрно подтвердили на 41% больше заболевших, а также на 38% больше госпитализированных. Также темпы роста инфицирования в регионе являются достаточно высокими. При этом в Киеве количество положительных тестов на коронавирус и темпы госпитализаций пугающе растут.

Отмечается, что в Сумской области наблюдается негативная тенденция по росту заболевших COVID-19 за неделю, что также приводит к лечению больных в медучреждениях.

Читайте также, с 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут сделать все желающие, такое заявление сделал глава Минздрава Виктор Ляшко, министр рассказал, как именно можно получить прививку от коронавируса.

Кроме того, ученые Национальной академии наук Украины заявили о том, что в Украине возможна вспышка коронавируса и назвали причину. ченые обеспокоены стремительным падением среднего возраста больных и умерших.

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