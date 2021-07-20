В Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса: Ляшко назвал дату [ Редактировать ]
С 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут сделать все желающие.Такое заявление сделал глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга.
Министр рассказал, как именно можно получить прививку от коронавируса.
С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку. Можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или может приехать мобильная бригада, если вы записаны, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек.
Напомним, "Подробности" сообщали, как скоро Украину "накроет" штамм коронавируса "Дельта".
Также мы писали о том, могут ли COVID-вакцинированные заболеть штаммом "Дельта".
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